Giovanni Scotto su twitter: “Insigne? Il suo futuro dopo la riapertura del mercato estivo”

La separazione professionale tra Lorenzo Insigne e l’agente Fifa Mino Raiola, apre a nuovi scenari futuri per il capitano del Napoli. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto su twitter aggiorna in tempo reale. “Né Pisacane, né Pastorello per Lorenzo #Insigne. Dopo il divorzio da #Raiola l’attaccante del #Napoli resta temporaneamente senza procuratore. Se ne riparlerà quando sarà fissato un calendario per la prossima stagione e la riapertura del mercato, per parlare di rinnovo col Napoli”.

La Redazione