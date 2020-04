Gianni Improta (d.s. Juve Stabia): “Abbiamo 10 mila mascherine agli ospedali. Campionato? Qualcuno si assuma le responsabilità”

Sul Lungomare di Mergellina il presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalista Carlo Verna ha intervistato il d.s. della Juve Stabia Gianni Improta. “Sento che si dovrebbe tornare al calcio giocato, ma credo che ad ora non siamo ancora fuori dalla pandemia, perciò mi auguro che qualcuno si assuma le responsabilità. I ragazzi si allenano in casa o in giardino, lo staff tecnico e medico via Skype li controllano per vedere come si stanno preparando. La squadra si farà trovare pronto se ovviamente le condizioni si dovessero presentare. Noi come società abbiamo deciso di donare 10 mila mascherine agli ospedali, in modo che possano operare al meglio e salvare quante più vite possibili. Il Benevento? Sarebbe una beffa se non salisse in serie A, perciò penso che non ci saranno problemi su questo aspetto”.

La Redazione