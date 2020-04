Futuro nella Capitale per Hysaj, affare ora possibile

Tutte le strade portano a Roma, ma mai come questa volta anche il mercato può essere il proverbio adatto per il terzino destro Hysaj. Il calciatore albanese ha il contratto in scadenza nel 2021, difficile che ci possa essere il rinnovo ed è da escludere che resti fino alla fine per evitare nuovi casi Mertens e Callejon. Secondo il Corriere dello Sport, la Roma stavolta potrebbe esserci una trattativa a buon fine con il club giallorosso, viste anche le condizioni economiche. Il Napoli potrebbe abbassare le pretese e cedere in giallorosso Hysaj.

La Redazione