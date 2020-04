Montagliani (FIFA): Priorità ai campionati locali, ma resta difficile…”

Il numero 2 della Fifa, Victor Montagliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della ripresa della stagione mostrando molti dubbi: “ Può essere un po’ difficile riprendere. Non solo per una questione di salute pubblica e di differenti stadi della pandemia nei vari paesi del mondo. Ma anche perché bisognerà attendere il ripristino dei collegamenti internazionali. Ritengo che in questo momento i campionati domestici siano la priorità: non sono affatto sicuro che si possa ripartire a settembre, ma lo spero. Penso che il calcio da giocare nei rispettivi Paesi sia una priorità”.