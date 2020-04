Come ogni giorno all’interno della sala stampa della Protezione Civile, il Capo Angelo Borrelli, aggiorna in tempo reale sui dati della pandemia Coronavirus. Anche oggi in calo la pressione ospedaliera, come come i ricoveri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono: 602

Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%)

Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%)

Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)

Totale casi: 162.488 (+2.972, +1,9%)

La Redazione