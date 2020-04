CALCIO FEMMINILE – Le storie da raccontare della Florentia e del Napoli

In questo lungo periodo di sosta forzata da parte del nostro paese, ma anche del calcio femminile, non mancano le iniziative per cercare di trovare soluzioni anche fuori dal terreno di gioco. Importanti quelle della Florentia e del Napoli del presidente Lello Carlino.

La Florentia San Gimignano per esempio ha affidato alle proprie calciatrici una rubrica – denominata “Le più belle storie del calcio femminile – in cui esse si raccontano dagli esordi fino all’arrivo in neroverde. Storie di calciatrici italiane e straniere, giovani e meno giovani, storie diverse fra loro per esperienze, ma legate dal filo comune della passione per il gioco del calcio.

Il Napoli femminile invece ha scelto di affidare alle proprie calciatrici dei consigli letterali tramite l’hastag #calciatricidaleggere. Libri, calcistici e non, consigliati dalle varie azzurre da leggere nel corso di questa lunga quarantena: da Il sogno di Futbolandia suggerito da Elisabetta Oliviero, a Possiamo salvare il mondo prima di cena scelto da Ferderica Russo, fino a Un posto nel mondo consigliato da Giulia Asta passando per l’Italiano per russi di Vlada Kubassova che approfitta dello stop per imparare meglio la lingua del paese in cui gioca.

La Redazione