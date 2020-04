Pistocchi: “Cellino non è il solo a non voler giocare, in B e Lega Pro…”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato un messaggio sul profilo ufficiale Twitter a proposito del momento del calcio italiano: “In Serie A non solo Cellino, ma almeno 5/6 non vogliono tornare in campo per finire il campionato. In Serie B è anche peggio. C’è chi vuole giocare a tutti i costi come Benevento, Perugia e Frosinone e chi non vuole giocare più, in Lega Pro sarà un disastro, tra società fallite e ricorsi“.