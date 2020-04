Rinnovo “congelato” e su Mertens incombe la Premier

E’ tutto fermo a quel pranzo datato primo marzo. Per colpa di nessuno, sia chiaro. L’emergenza coronavirus ha bloccato il possibile e l’impossibile, per cui per il rinnovo di Dries Mertens, dalle parole non si è passati ai fatti. I discorsi sulla ripresa, le ipotesi, le valutazioni per l’ eventuale lavoro in sicurezza, gòli allenamenti da casa, il taglio degli stipendi, la solidarietà. Tutto questo non ha permesso di sedersi, dinanzi ad un altro tavolo e mettere le parole nero su bianco. C’è da immaginare che il patron azzurro e Mertens stesso, però, ci abbiano pensato e stiano riflettendo. Per entrambi ci sarà la valutazione dei pro e dei contro. Intanto, a giudicare dalla stampa inglese, ci sarebbe la Premier ad “incombere” sul belga. Secondo Express, Manchester United e Arsenal avrebbero messo Dries sotto la lente d’ingrandimento, ma in vantaggio ci sarebbe sempre il Chelsea.