Pasqua in quarantena anche per Maradona, i suoi Auguri

Una Pasqua strana, che si spera possa essere irripetibile ed unica nel suo genere per ovvie ragioni. Chiusi in casa perchè è giusto, in gran parte del mondo. Anche in Argentina, visto che l’epidemia da Coronavirus sta “avanzando” anche in Sudamerica. Diego Armando Maradona, stella indiscussa ed indiscutibile del Napoli di tutti i tempi, sta passando proprio lì la sua quarantena. I suoi Auguri ed il suo invito arrivano via social: «Auguri a tutti, agli argentini e ai miei calciatori del Gimnasia. Spero che questo momento possa passare in fretta per tutti. Restate a casa e abbiate cura di voi».



