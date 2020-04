Nonostante i divieti ferrei di uscire da casa, c’è ancora qualcuno che non ha recepito il messaggio. Lady Mertens, Katrin Kerkhofs, ha filmato la scena da casa sua a Palazzo Donn’Anna. 5 persone erano sulla spiaggia di Via Posillipo, nonostante andare al mare non sia un’uscita per beni di prima necessità. La moglie del campione azzurro ha ripreso l’intervento di un elicottero della Polizia che ha costretto le 5 persone ad andarsene.

IL VIDEO