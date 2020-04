Napoli ha il futuro da programmare, c’è la questione creata dai polacchi!

Non solo Mertens. Oltre alla questione legata all’uomo delle Fiandre, il club azzurro dovrà affrontare presto anche gli altri discorsi contrattuali sospesi: a cominciare dal rinnovo di Callejon. Lui, come Dries, è un giocatore di 33 anni (compiuti) e in scadenza a giugno, ma rispetto al collega sono decisamente residue le possibilità di permanenza: sulle sue tracce c’è soprattutto il Valencia. Bloccata e per il momento senza sbocchi è la trattativa con Milik. Soprattutto per il nodo legato alla clausola rescissoria da 100 milioni: Arek, legato fino al 2021, non è convinto di continuare nonostante il club voglia confermarlo. Il problema della clausola riguarda anche il rinnovo-Zielinski, altro profilo in scadenza 2021, ma con lui le cose vanno molto meglio: regna l’ottimismo. Si tratta ancora con Fabian (2023), corteggiato molto seriamente dal Barça e soprattutto dal Real, e poi con Maksimovic (2021): il difensore serbo avrebbe dovuto già firmare a dicembre e poi a inizio marzo. Maggio dovrebbe portare molte risposte. Fonte: CdS