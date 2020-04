Il Napoli pensa ad Alessio Romagnoli, ma ci sono altri nomi in lista

Il Napoli pensa alla campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista di Giuntoli per la difesa è Alessio Romagnoli. Il rinnovo del giocatore col Milan tarda ad arrivare, motivo per cui il ds azzurro potrebbe tentate un’offensiva. Il club rossonero vorrebbe guadagnare sui 40 milioni (anche perché il 30% dell’eventuale eccedenza sui 25 pagati nell’estate 2015 andrebbero alla Roma secondo contratto).

Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2022 e la richiesta al Milan è stata di 4,5 milioni a stagione, a fronte dei 3,5 che percepisce ora. Nel frattempo si è inserita pure la Lazio, che tenta l’altro rossonero Bonaventura. Il Napoli potrebbe cedere Koulibaly in estate e l’ex giallorosso sarebbe l’ideale per sostituire il K2. Dal Verona arriverà sicuramente Rrahmani mentre si tratta con la Fiorentina anche per uno tra Pezzella e Milenkovic se Romagnoli non dovesse arrivare.