Mercato Napoli: Il Milan punta Milik offrendo due contropartite

Il Napoli lavora per rinforzare la squadra in vista del futuro. Uno dei giocatori in uscita da Castel Volturno è Arek Milik. Il polacco, infatti, non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Motivo per cui il ds Giuntoli proverà a cederlo al miglior offerente in estate. Uno dei club interessati al 99 azzurro è il Milan. Il Diavolo non dovrebbe rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic e quindi si fionderebbe su Milik per l’attacco.

Per convincere la dirigenza azzurra i rossoneri potrebbero mettere sul piatto Kessie e Calhanoglu. Due giocatori che piacciono a Gattuso, che ha già allenato per un anno e mezzo a Milanello.