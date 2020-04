Maradona Jr: “Mi hai ridato il cognome che tanto avevo desiderato”

Diego Armando Maradona Junior piange la scomparsa dell’avvocato Enrico Tuccillo. Morto a causa del Coronavirus alle prime luci dell’alba nel giorno di Pasqua. Ecco il ricordo del figlio del Pibe de Oro tramite Instagram: “Caro avvocato mi hai sempre raccontato di aver difeso il figlio di tutti i napoletani con orgoglio e perseveranza. Oggi quel figlio orgogliosamente napoletano piange la tua scomparsa...Non smetterò mai di esserti grato per quello che hai fatto per me, mi hai ridato il cognome che tanto avevo desiderato, mi hai ridato la dignità, mi hai sposato, mi hai guidato nel cammino della fede!! Ti voglio bene avvocato e non so se mai potrò ridarti tutto ciò che tu hai dato a me!! Un giorno ci rivedremo!”.