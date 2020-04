Lozano finirà sul mercato: Dalla Spagna 3 club interessati

La più grande delusione del mercato azzurro è stato sicuramente Hirving Lozano. L’ex PSV non è riuscito a prendersi una maglia da titolare, poco spazio fino ad ora. Più con Ancelotti ma molto poco con Gattuso. Il Chucky è stato pagato 43 milioni di euro dal club azzurro ma da dicembre ad oggi è sceso in campo solo per 135 minuti.

In estate il Napoli potrebbe anche pensare di cederlo, ma a fronte di un’offerta congrua. Atletico Madrid, Siviglia e Valencia si sarebbero già interessate ma il Napoli non può vendere il giocatore messicano per meno di 35,5 milioni di euro. In quanto avendolo pagato 43 milioni con un contratto quinquennale, l’ammortamento a bilancio sarebbe di soli 8,6 milioni. Quindi rimarrebbero 35,4 milioni di euro a bilancio, e De Laurentiis non vuole fare minusvalenza anche se la stagione del messicano è stato notevolmente negativa.

Inoltre in estate il mercato cambierà con valutazioni al ribasso almeno del 20% se non del 30%, motivo per cui l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo perderebbe di significato. Più probabile l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, che con un ulteriore anno di ammortamento (altri 8,6 milioni), porterebbe la valutazione del Chucky sui 25,8 milioni di euro.