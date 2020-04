Napoli: Insigne e Mino Raiola potrebbero dividere le proprie strade

NAPOLI – Le strade di Lorenzo Insigne e di Raiola si stanno per dividere. Il capitano del Napoli avrebbe intenzione di sciogliere il rapporto con il potentissimo agente. Al quale si era legato da poco più di un anno, probabilmente mosso dalla volontà di restare a vita capitano degli azzurri e allontanare tutte le tentazioni di andare via. Da questo punto di vista non sono da escludere novità sul rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2022. Per il suo futuro c’è l’ipotesi di un legame con Vincenzo Pisacane, già agente fra gli altri di D’Ambrosio e Tutino. Fonte: CdS