Insigne avrà un coppia a curargli gli interessi dopo l’addio a Raiola

Dopo il divorzio da Mino Raiola, Lorenzo Insigne starebbe trattando il rinnovo con il Napoli. Secondo quanto raccolto da EuropaCalcio.it, sarà Vincenzo Pisacane, assieme a Federico Pastorello, a curare gli interessi del capitano azzurro.Infatti le prime trattative per il rinnovo del numero 24 con il club partenopeo vedranno come intermediario proprio Pastorello; il quale, insieme al direttore sportivo Giuntoli, proveranno a trovare l’accordo per il prolungamento del contratto di Insigne. Una sorta di “rinnovo a vita” per l’attaccante partenopeo.