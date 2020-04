Il Pampa Sosa: “Il Napoli non dovrebbe mai stare senza argentini!”

Lui è stato l’ultimo ad indossare la “maglia” quella dell’ argentino che non si discute. Il Pampa Sosa parla proprio del rapporto speciale della città di Napoli con l’Argentina…

Da quando è andato via el Pipita, non c’è più stato un argentino nel Napoli. «E non può succedere, non dovrebbe. Perché quella è terra che ci adora e che noi sentiamo come nostra. Mi piacerebbe si colmasse questo vuoto, ma qui non c’è un uomo che mi sembra possa conquistare Napoli, non quelli a cui sono abituati a Fuorigrotta».