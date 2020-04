Higuain, Immobile e il Napoli: Julio Cruz ai microfoni del CdS

Il grande Julio Cruz, centravanti di Bologna, Inter e Lazio, tornerà in Italia con suo figlio, vera promessa del Banfield e ci svela alcuni pensieri azzurri, intervistato ieri dal CdS.

Il ritorno di Gonzalo Higuain in Argentina come lo vedresti? «Non me lo spiegherei. Gonzalo è ancora giovane, per quale motivo non dovrebbe restare a giocare in Europa. E poi alla Juventus sta facendo male? Ce ne fossero di Higuain in giro».

Dimmi un attaccante italiano che metti tra i grandi d’Europa? «Ciro Immobile. E’ una forza della natura, lotta sulle prime e sulle seconde palle, gioca per la squadra, in area è un’iradiddio, fa tantissimi gol. Ciro meriterebbe di giocare in tutte le grandi squadre di Champions League, anche se va sottolineato come questa Lazio del mio amico Simone Inzaghi sia diventata una grandissima squadra».

E del Napoli cosa pensi? «Ecco, non nascondo che mai me lo sarei aspettato tanto in basso, dopo che per due anni è stata la squadra che più ha creato problemi alla Juventus. Non so cosa sia successo con Ancelotti, per fortuna ora Gattuso lo sta riportando dove merita, considerato che anche il Napoli ha tanti grandi giocatori».

