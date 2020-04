Giovanni Rezza (capo dip. malattie infettive): “Ripresa campionato? Io sarei per il no, l’ultima parola passa alla politica”

Durante la conferenza stampa da parte del capo della protezione civile Angelo Borrelli è intervenuto anche il capo del dipartimento delle malattie infettive che è intervenuto anche sul calcio. “Ripresa del campionato? Io sono romanista e fosse per me manderei a carte e 48, scherzo ovviamente. Tornando al discorso, dico che il calcio essendo uno sport di contatto, è un rischio tornare all’attività agonistica. Leggevo di alcuni esami che verrebbero fatti nei prossimi giorni per la sicurezza degli atleti, ma la vedo una scelta forzata. Io sono per il no però la palla passa alla politica che prenderà la decisione definitiva”.

La Redazione