Ecco il piano UEFA per giocare Champions ed Europa League ad agosto

La UEFA vara un piano per concludere le competizioni nazionali in precedenza, poi per concludere Champions ed Europa League. Secondo il Sun, il piano della UEFA è quello di far disputare le competizioni nel mese di agosto. I campionato dovranno essere giocati da metà giugno massimo fino al mese di luglio. Tre format disponibili come riferisce il tabloid inglese, Final Eight con le 4 squadre già qualificate ai quarti più altre 4 che si decreterebbero terminando prima gli ottavi di finale; Final Four con undici partite in tre settimane in un’unica sede scelta sempre dall’Uefa; gare secche per quarti, semifinali e finali.