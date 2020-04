Daily Mirror – Mission possible per Felipe Anderson

Dall’Inghilterra, precisamente dal Daily Mirror, possibile svolta per il mercato del Napoli, sul sostituto dell’ormai partente Josè Callejon. L’attaccante del West Ham ed ex Lazio Felipe Anderson, in un primo momento sembrava un’operazione complessa, si potrebbe riaprire. Il costo dell’affare si aggirerebbe sui 40 milioni, ma soprattutto sarebbe da considerare nella lista dei partenti da parte del club londinese. Per Gattuso sarebbe un acquisto che darebbe la qualità necessaria, senza contare che prenderebbe anche il posto del quasi partente Lozano, delusione della stagione azzurra.

La Redazione