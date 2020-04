CORONAVIRUS – In aumento i deceduti, in calo la pressione ospedaliera

Oggi è il lunedì in albis, ma nonostante il giorno di festa, come ogni giorno alle ore 18,00, da quando c’è la pandemia Covid-19, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Per il decimo giorno di fila in calo le persone in terapie intensiva, bene anche la pressione per quanto concerne la pressione ospedaliera. Giornata positiva anche per i contagi, purtroppo il numero dei deceduti è in aumento rispetto a ieri sono 566.

Deceduti – 566

Persone guarite 1224

Pressione ospedaliera – 84

La Redazione