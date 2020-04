Coronavirus, ad aprile test accelerati. Utilizzabile da settembre

In tutti i laboratori del mondo i ricercatori sono impegnati nello studio di un vaccino per combattere il Coronavirus. Importante annuncio oggi dell’ad di Irbm Piero Di Lorenzo. Per fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo – su 550 volontari sani – del vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. Si prevede, afferma, di «rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole». Fonte: ilMattino.