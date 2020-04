Corbo: “De Laurentiis vola alto, ma sarebbe meglio…”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di emergenza del Napoli: “De Laurentiis vola alto, ma sarebbe meglio abbassare la quota per dare al suo Napoli le linee guida. I punti da chiarire sono interessanti. Gli stipendi. Non ci sarà trattativa interna, ci si rimette ad accordi e disaccordi tra Lega e Assocalciatori. Futuro. Gattuso non vuol turbare il suo rapporto con il presidente. Pensa alla nuova squadra. Tra i punti fermi, Zielinski e Fabiàn. Ma ora niente equivoci. Nel calcio può crearli anche la beneficenza”.