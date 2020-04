Prima di questa sosta forzata, a causa del Covid-19, l’Empoli Ladies era la sorpresa del campionato di serie A femminile. Ieri è stata intervistata da Tmw radio il vice-presidente del club toscano Rebecca Corsi.

“Ci siamo appassionati a questa realtà dopo che il movimento femminile stava crescendo – ha dichiarato -. Ci siamo affacciati prendendo la società del Castelfranco, all’inizio parzialmente poi del tutto: fatto il passaggio abbiamo ridisegnato l’organigramma, aumentandone la professionalità, prendendo e responsabilizzano persone nostre verso questo ambiente. A mio padre è sembrato giusto che facessi io il presidente e per me è un onore cominciare in questo ruolo così importante. Siamo tutti ragazze e ragazzi giovani e tutti sanno che per me è la prima volta in questo ruolo: ricordo alla vigilia della partita contro la Juventus in casa, sono andata all’allenamento del giovedì sono venute tutte intorno a me e si aspettavano un mio discorso anche se non avevo niente da dire di particolare se non far sentir loro la mia vicinanza. Vedo in loro la voglia di arrivare, vedo un movimento che però ancora non è supportato abbastanza dalle istituzioni. Da parte nostra ci piace fare le cose per bene, compatibilmente con i vari budget, e devo dire che piano piano ci riusciamo nonostante il motore ancora sia maschile. Le ragazze però ci danno tanta soddisfazione, vengono da un percorso durissimo e le basta poco per stare bene”.

“Che succederà con il campionato? – prosegue – Abbiamo fatto una riunione telefonica con tutte le società. La volontà è quella di finire la stagione se ci saranno le condizioni sanitarie perché prima c’è la salute e poi tutto il resto. Ci sono squadre che fanno parte di quella che è stata indicata subito come zona rossa che sono state colpite in maniera violenta e dolorosa dal coronavirus. Per loro è difficile, forse impossibile, ripartire. Poi, ci sono gli aspetti economici. Per chi non ha alle spalle club professionistici è tutto più complicato. Però è giusto finire il torneo assegnando sul campo scudetto, posti Champions. Faremo di tutto per provarci”.

“Ne approfitto per fare i complimenti al nostro direttore sportivo Marco Landi e al nostro allenatore Pistolesi – conclude -. Sono una coppia che va avanti insieme da anni, forse ancora non ero neanche nata, ed è un complimento. Hanno trovato ragazze veramente motivate, e stimolarle non è mai facile. Ce la mettono tutta, e dico che sono anche delle grandi persone”.

Fonte: Foto calciofemminileitaliano.it