CALCIO FEMMINILE – E. Linari (dif. Atletico Madrid): “Emozionata, rivedo operai al lavoro”

La Spagna è una delle nazioni maggiormente colpite dal Coronavirus, ma da ieri è passata alla fase 2, ovvero una lenta riapertura delle attività lavorative. Il difensore dell’Atletico Madrid Elena Linari, attraverso il sito dell’Ansa, dice la sua. “Stamattina mi sono svegliata e vedere dopo tante settimane operai al lavoro mi ha regalato una grande emozione, un segnale di rinascita. Ero rientrata in Spagna l’11 Marzo, non si girava senza guanti e mascherine, la lezione dell’Italia non era stata appresa per il meglio. Sicuramente è un inizio, ma l’impressione è che ci vorrà molto più tempo prima di tornare alla vita di prima”.

La Redazione