CALCIO FEMMINILE – B. Cucurachi (centr. Lecce): “Orgogliosa della fascia di capitano”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta di Lecce è stata intervistata la centrocampista delle salentine Benedetta Cucurachi sul suo momento in campionato. “Questa annata fino ad ora la definirei “sfortunata”. Credo che i gravi infortuni capitati alle mie compagne abbiano fortemente condizionato il nostro campionato. Al completo, la classifica sarebbe stata più felice. Io capitana? La fascia al braccio da un senso di responsabilità in più sia con le compagne che col mister. Con le giovani penso sia fondamentale essere presenti e far capire loro che per qualsiasi cosa possono contare su di te. Spero di riuscire ad essere un punto di riferimento. In questo momento dobbiamo allenarci anche a casa, anche se è chiaro che non ha la stessa efficacia del trovarsi insieme al gruppo sul campo”.

La Redazione