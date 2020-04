Auriemma: “I calciatori del Napoli potrebbero allenarsi a gruppi di 5…”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del momento di emergenza che sta vivendo il Paese: “Adesso cominciamo a vedere la luce. Sono fiducioso per quanto riguarda il campionato. Se tutto va come sta procedendo in termini di contagi che scendono. Allora il calcio potrà ricominciare. Il Napoli si è già organizzato con sanificazione degli ambienti ed attende il protocollo medico che verrà deciso per allenarsi dal 4 maggio, credo sia ormai confermata, sperando che non arriveranno altri casi nel calcio”.

Ha aggiunto: “I calciatori potrebbero allenarsi a gruppi di 5, una sorta di ritiro ed inizialmente con un approccio senza partite e si sta studiando tutto in maniera accurata con i tamponi a tutti ed in stanze singole nell’albergo di fianco al centro sportivo. Prima dell’inizio ci sarà tutta la ritualità delle visite mediche, un approfondimento cardio-vascolare con collaborazioni con la clinica di Pineta Grande ed un’altra specifica sul Coronavirus. Il 4 maggio si dovrebbe ripartire e poi a fine mese il ritorno del calcio. L’importante che si cominci tutti insieme, allo stesso modo, senza alcuna distinzione”.