Zazzaroni: “Malagò non sopporta l’autonomia del calcio”

Il giornalista Ivan Zazzaroni si è espresso in merito alla posizione del presidente del CONI Malagò di chiudere il campionato di Serie A: “Malagò ha raggiunto un’intesa col Ministro dello Sport Spadafora. Del quale è diventato prezioso consulente. Ieri mentre il premier Conte annunciava al Paese il piano per la ripresa delle attività. Spadafora inviava a Malagò un lettera che conteneva le disposizioni del blocco degli allenamenti fino al 4 maggio e si presentava in diretta Facebook per giustificarlo“.

Ha aggiunto: “Non sopporta l’autonomia del calcio. Punta al commissariamento della Figc che peraltro sotto Gravina sta facendo risultati e fatturato. Risponde alle ripetute richieste dei sei presidenti e di un dirigente della Serie A che per evitare fallimenti, retrocessioni e altre uscite. Si oppongono con tutte le forze alla ripartenza Di sicuro sorprende che un uomo profondo conoscitore del mondo dello sport come lui si opponga alla ripartenza che significherebbe salvare economicamente il calcio. E di conseguenza tutto lo sport che in parte dipende da esso”.