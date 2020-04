Test molecolari e sierologici del sangue: Nuova idoneità sportiva

Idoneità: da mercoledì il protocollo definitivo. I giocatori saranno sottoposti a test molecolari, sierologici e del sangue generali. Previsti esami respiratori e cardiologici a chi ha contratto il virus.

L’appuntamento è per mercoledì prossimo. In quella giornata la commissione medico scientifica della Federcalcio rilascerà il protocollo che i club dovranno seguire per la ripresa dell’attività. Al momento, sono state diffuse alcune linee guida, che recepiscono il vademecum trasmesso nei giorni scorsi dalla Federazione dei medici sportivi, ma il lavoro va completato nei dettagli, utilizzando anche le relazioni dei comitati medico-scientifici delle Leghe e dei consulenti interpellati. Una volta ufficializzato, il protocollo verrà trasmesso al governo che dovrà sostanzialmente validarlo.

NUOVA IDONEITÀ

La base di partenza del documento saranno i test e i controlli a cui verranno sottoposti gli atleti prima di procedere all’effettiva ripresa degli allenamenti. La Federcalcio spera di ottenere una deroga per poterli effettuare già una settimana prima della fine del lockdown. In modo che, se i tempi verranno rispettati, già il 4 maggio i calciatori possano ricominciare a lavorare sul campo. Ad ogni modo, i calciatori dovranno ottenere una nuova idoneità, a cui verranno aggiunti test molecolari. Test sierologici ed esami del sangue generali. Ci sarà, inoltre, un percorso diverso per chi ha contratto il coronavirus, con controlli agli apparati respiratori e cardiovascolari. Si tratterà di uno screening completo, per verificare che il Covid-19 non abbia provocato danni collaterali. Fonte: CdS