L’AIC ritiene inaccettabile la proposta della Lega di Serie A

TRATTATIVE SINGOLE

Probabile che a maggio, quando le squadre dovrebbero riprendere gli allenamenti, lo scenario diventi più chiaro. Ed entro il prossimo mese dovrà essere risolta anche la partita degli ingaggi. L’Aic ha respinto l’ipotesi che i calciatori subiscano un taglio di 2 mensilità lorde anche se si tornerà in campo, mentre ne perderebbero 4 qualora la stagione dovesse essere interrotta definitivamente. Sia Tommasi sia il suo vice Calcagno ritengono che in questo modo sarebbero proprio i giocatori a subire il danno più ingente. Per di più, non ritengono corretto il “factum principis” a cui si appellano le società della massima categoria, ovvero che si possa interrompere il pagamento degli emolumenti nel momento in cui il Governo (quindi un’autorità esterna), tramite un decreto, impedisce loro non solo di giocare, ma anche di allenarsi. Fonte: CdS