Serie A: Cinquecento calciatori attesi dalle proprie società

L’ultimo decreto ha sospeso ogni attività fino al 3 maggio, ma la Figc gioca d’anticipo. Le società chiamano: pronti 500 giocatori.

Dopo Pasqua, i club di Serie A vogliono farsi trovare preparati per quando riprenderà il campionato

Visite mediche specifiche prima della fine di aprile.

Tornate tutti, stanno riaccendendo la giostra. Cartolina di leva spedita, destinatario l’intera Serie A. Cinquencento calciatori, terzino più terzino meno. Un movimento che è pronto alla (ri)partenza. Cinquecento professionisti in stand by, consumati da un’ansia che conosciamo tutti e desiderosi – però – di tornare a fare il loro lavoro, il prima possibile. Lo sappiamo: il Dpcm del Governo ha sospeso ogni attività fino al 3 maggio, ma la FIGC gioca d’anticipo. E prende la rincorsa. Dopo Pasqua le società di Serie A faranno partire il segnale dell’adunata. Vogliono farsi trovare pronte per – quando? come? con che modalità – il campionato riprenderà. Al netto delle divergenze di opinioni manifestate dai vari club in questi giorni sull’ipotetico ritorno in campo, l’idea di base è quella di sottoporre gli atleti a visite mediche specifiche prima della fine di aprile, possibilmente attorno al week end 24-25. Fonte: CdS