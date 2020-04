Serie A: ecco alcune ipotesi per ripartire in sicurezza

LOGISTICA

Un aspetto fondamentale riguarda la sicurezza dei centri sportivi. Le indicazioni di base è che dovranno essere completamente sanificati. Alcune società hanno già provveduto e che dovrà essere ridotto al minimo l’accesso alla struttura: previsti solo i calciatori, staff tecnico, medici, preparatori, magazzinieri e cuochi. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la logistica. Visto che non tutti i club sono dotati di centri sportivi dotati di una foresteria nella quale accogliere gli atleti. Le soluzioni alternative contemplate sono quelle di ricorrere ad un albergo, riservandone uno o due piani per evitare il contatto con altri eventuali ospiti, oppure far tornare gli atleti casa a dormire. Per ciascuna casistica verranno studiate apposite procedure. Fonte: CdS