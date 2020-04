Sagnol: “Quando ero osservatore c’era Varane a 5 mln ma il Bayern rifiutò”

Willy Sagnol svela un retroscena di quando era osservatore del Bayern Monaco: “Avevo alcuni contatti a Lens e in 48 ore sono riuscito a ottenere un buon prezzo per lui, con la possibilità di aggiungerci qualche bonus. In totale, il suo valore sarebbe stato di circa quattro o cinque milioni di Euro. Tuttavia, quando ho consegnato il dossier al direttore sportivo, mi è stato detto che era un prezzo un po’ alto per un diciottenne. Due mesi dopo, è finito al Real per 10 milioni. Io sono sicuro che sia felice al Real, ma per uno scout è frustrante vedere che il tuo lavoro viene mandato in fumo per mancanza di fiducia.”