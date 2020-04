Per Mertens sarà una scelta di vita, ma il Napoli resta ottimista

Quel famoso incontro del 3 Marzo in un noto ristorante dell’Hotel Vesuvio c’era stato l’incontro tra Mertens e De Laurentiis per discutere del rinnovo. In un primo momento si pensava che era stato tutto risolto, ma il club azzurro resta ottimista, ma fino a quando non ci sono le firme, non si può brindare. Il calciatore belga, secondo il Corriere dello Sport, dovrà fare una scelta di vita, lui è legato alla città partenopea e alla sua gente, ma è chiaro che prima di dire sì al Napoli, vuole ponderare bene. Anche perchè l’Inter e non solo si stanno facendo avanti, però la priorità è la maglia azzurra e ai prossimi incontri si capirà di più del suo destino.

La Redazione