Per il Napoli sarà una Pasqua in famiglia, ma a tavola il “rigore” è d’obbligo

Tra oggi e domani si dovrà restare in casa, senza uscire e passarla solo con moglie, figli, compagne e genitori. I giocatori del Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, potranno mangiare la pastiera però sarà dietetica. Una ricetta speciale per i calciatori azzurri che saranno controllati, via skype dallo staff medico e tecnico, oltre che da un nutrizionista. Ovviamente il tutto sarà ipocalorico, per tenersi leggeri in vista dell’eventuale ripresa che dovrebbe essere il 4 Maggio, quando le restrizioni potrebbero essere allentate. Bisogna tenersi in forma in vista, del resto anche in questo caso il “rigore è d’obbligo.

La Redazione