Napoli-Gattuso, Maggio è il mese decisivo

In attesa di capire se e quando si potrà ripartire tra allenamenti e calcio giocato, in casa Napoli ci sono da risolvere le questioni legati ai rinnovi. In primis quella di mister Gattuso, nel suo contratto sono inserite un paio di clausole, la prima scadrà il 31 Aprile e sarà il tecnico a decidere se andare via e scegliere un’altra squadra, ma sembra che non eserciterà la clausola. La seconda sarà a Giugno, ma in questo caso sarebbe il club azzurro a mandare via l’allenatore di Coregliano Calabro. La sensazione, come riporta il CdS, è che Maggio possa essere il mese decisivo per decidere il destino di Gennaro Gattuso, nell’ultimo incontro prima della sosta forzata, si era parlato di futuro, parola che verrà approntata nei prossimi dialoghi e si capirà se le due parti si diranno addio o andranno avanti insieme.

La Redazione