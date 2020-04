Massimo Cellino: “Lotito? Ragli d’Asino che non vanno in Paradiso. Gravina sia meno in t.v.”

Nonostante il momento del paese è drammatico vista la pandemia da Coronavirus, il calcio italiano purtroppo prosegue nelle polemiche a distanza anche tra presidenti e cariche istituzionali. Il presidente Massimo Cellino al Giornale di Brescia non le manda a dire. “Se si dovesse tornare a giocare io non farò scendere in campo la squadra. Noto troppo egoismo da parte di alcuni personaggi, si sta approfittando troppo della gravità del momento. Su Lotito che vuole tornare al calcio giocato dico che sono ragli d’asino che non giungono in paradiso. Io ascolto solo chi è è degno di dire cose edificanti. Gravina? Vada meno in t.v. e controlli meglio i conti dei club, gli consiglio di venire a Brescia e vedere come stanno le cose. Io non ho paura di scendere in campo, anzi in caso di retrocessione so che ci ritorneremo in A. Ad esempio ammiro Coni e Fifa, loro hanno capito perfettamente come stanno le cose”.

La Redazione