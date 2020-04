Il 31 maggio sarà la data della rinascita del calcio, la Figc sta approntando un protocollo

Dopo quella del 4 maggio, c’è un’altra data cerchiata di rosso sul calendario della Figc. E’ quella di domenica 31 maggio. Quel giorno, infatti, se l’evoluzione della pandemia lo dovesse concedere, il calcio potrebbe ripartire. In Lega c’è anche chi ottimisticamente immagina che si possa fare in tempo per il 24 maggio, ma realisticamente si può pensare che al massimo ci sarà margine per recuperare le 4 gare della 25ª giornata magari il 27. Tanto più che adesso, con 50 giorni di anticipo, non si possono avere certezze e che soprattutto non si può dare nulla per scontato, alla luce delle molte variabili in gioco, ma intanto è stata avviata la “macchina” per raggiungere il risultato. La base di partenza, evidentemente, è la volontà assoluta di ripartire. Ecco perché, se anche non sarà il 31 maggio e si dovrà slittare più avanti, si farà comunque di tutto per concludere la stagione.Fonte: CdS