I giocatori del Napoli hanno in mente un altro messaggio di solidarietà

In questo periodo i giocatori del Napoli si allenano in casa o in alternativa in giardino, per tenersi in forma, in attesa di tornare al calcio giocato. Al tempo stesso però hanno lanciato diversi messaggi di beneficenza in questo periodo di piena pandemia. Tra racconta fondi, magliette messe all’asta, cibo e uova devoluti ai vari ospedali, c’è un’altra idea in mente. Una sorta di compromesso, i calciatori vorrebbero devolvere l’ammontare dei soldi delle multe del famoso ammutinamento post-Salisburgo, in attesa poi di discuterne al Collegio arbitrale. Al momento è solo un’idea nata dai giocatori nello spogliatoio virtuale, via skype, ma se venisse attuato sarebbe un altro messaggio distensivo tra la squadra, club e anche la città partenopea.

La Redazione