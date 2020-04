Da Maksimovic a Zielinski, Maggio è il mese delle risposte definitive

Il Napoli sa perfettamente che senza incontrarsi da vicino, ma solo via Skype, come disse Giuntoli, non è la stessa cosa, perchè ci sono sempre dei dettagli da limare tra le parti oppure trovare una svolta in altri casi. Secondo il Corriere dello Sport, per esempio per Maksimovic, da mesi si parla di un rinnovo già fatto, ma mancano sempre i famosi dettagli e Maggio potrebbero esserci nuove risposte. Lo stesso vale per Zielinski, dove si sono fatti passi in avanti nell’ultimo incontro ravvicinato, ma c’è da risolvere il nodo clausola, ma prevale l’ottimismo. Discorso diverso per Callejon e Milik. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2020, però la sensazione è che manca l’intesa tra le parti. Come per il polacco che oltre la clausola c’è anche il nodo ingaggio, troppa distanza per entrambe le parti. Maggio sarà il mese delle risposte definitive e per decidere il futuro tecnico del club azzurro.

La Redazione