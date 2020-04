Oggi è giorno di Pasqua, però come ogni giorno, da quando c’è la pandemia Coronavirus, aggiornamenti in conferenza stampa dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Anche oggi in calo la pressione ospedaliera, oltre che ricoveri e guariti. Oggi i decessi sono 431, il numero più basso da quando è in circolazione il Covid-19.

Decessi – 431

Ricoverati con sintomi – 38

Pazienti guariti – 1677

La Redazione