I centri sportivi italiani sono idonei per la sicurezza degli atleti?

UNA SETTIMANA PRIMA

Intanto, da almeno una decina di giorni Gravina e il ministro Spadafora sono costantemente in contatto. Inizialmente, la speranza era che il via libera per la ripresa degli allenamenti arrivasse già per martedì prossimo. Invece, il lockdown è stato prolungato fino al 3 maggio. Così ora si lavora per ottenere una sorta di deroga affinché i club possano convocare, con una settimana di anticipo, i propri giocatori per effettuare le visite mediche e i controlli necessari per ricominciare gli allenamenti. Una data indicativa potrebbe essere quella di lunedì 27 aprile, ma occorre individuare le strutture adatte e dimostrare che abbiano le necessarie condizioni di sicurezza. I club che hanno spazi adeguati potranno sfruttare i propri centri sportivi. Gli altri dovranno individuare alternative funzionali. Fonte: CdS