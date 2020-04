CALCIO FEMMINILE – I. Mauro (att. Fiorentina): “C’è tanto lavoro per difendere i nostri diritti”

In attesa che il calcio femminile possa tornare alla vita di tutti i giorni tra allenamenti e terminare la stagione, le calciatrici attraverso il profilo instagram lanciano messaggi importanti in questo momento di pandemia. L’attaccante della Fiorentina Ilaria Mauro dice la sua attraverso Tellmeoliva. “Ho iniziato a dare i primi calci al pallone all’età di tre anni, divertendomi a giocare nel cortile di casa con mio fratello Nicholas ed i suoi amici. Una passione che è nata da subito e cresciuta a dismisura in questi 25 anni di carriera. Il calcio per me è sport, lavoro, sacrificio, dedizione e Unione, elementi che sono stati fondamentali per la realizzazione dei miei obiettivi e sogni. Ho vissuto molte cose belle in questi anni. L’esperienza di tre anni in Germania ed i quattro qui alla Fiorentina. La fortuna di aver viaggiato molto e mantenuto rapporti di amicizia con giocatrici di altre Nazioni. L’adrenalina ed il senso di appartenenza che sento quando indosso la Maglia Azzurra ed aver realizzato il sogno di partecipare al Mondiale di Francia 2019, con milioni di italiani che ci hanno sostenute e tifate e trasportate col loro affetto fino ai quarti di finale! Nonostante le varie difficoltà e gli ostacoli che ho incontrato, sono riuscita, grazie alla mia caparbietà ed alla mia costanza e dedizione, oltre ovviamente al sostegno della mia famiglia e dei miei amici, a diventare una calciatrice ed essere un esempio per le nuove generazioni. C’è tanto lavoro da fare per tutelarci e per difendere i nostri diritti come atlete ma sopratutto come Donne! In primis il cambiamento del nostro status da dilettanti a professioniste. Per noi ma soprattutto per le ragazze giovani che vorranno fare di questo sport il proprio lavoro”.

La Redazione