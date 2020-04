Calcagno (AIC): “Mi pare che stia prevalendo il buon senso”

OBBLIGATORIO ACCELERARE

«Rispetto a qualche giorno fa, mi pare che stia prevalendo il buon senso – ha detto Calcagno a Radio Rai – i ragionamenti mi sembra siano ricominciati senza operazioni muscolari che in questo momento non giovano a nessuno».

La palla passa ai club. Nel senso che, senza accordi con l’Aic, tocca a loro trovarne uno al proprio interno, ossia con i giocatori della rosa. La Juventus ha già tracciato una via, ma sono passate ormai alcune settimane e altre intese di questa portata non sono state registrate, al massimo qualcosa in corsa. La ripresa degli allenamenti, però, obbliga a fare in fretta, perché in quel momento nessuno potrebbe obiettare sulla prestazione “lavorativa” fornita dai calciatori. Significa che i club rischierebbero di avere meno forza nella contrattazione. Fonte: CdS