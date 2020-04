Azzurri “in soccorso” dei dipendenti messi in cassa integrazione

In questo periodo delicato e difficile la SSCN non è stata a guardare e si è prodigata per offrire un aiuto a chi affronta un momento ancor più complicato degli altri. Oltre ad aver offerto Uova di Pasqua all’ ospedale Cotugno di Napoli, il club azzurro ha donato 32 tonnellate di cibo alle famiglie meno fortunate. Anche i tesserati si sono attivati, in maniera personale e collettiva. Adesso, stando a quanto si legge su La Repubblica: “I giocatori hanno chiesto l’indirizzo dei 25 dipendenti messi dal Napoli a cassa integrazione. Li aiuteranno con un contributo generoso. In sintonia anche Gattuso e Giuntoli, ma attenti alla forma. Che una prova di grande sensibilità non sembri dissonante con la decisione della società”.