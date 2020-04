Un Dries Mertens “scontento” saluterà a fine stagione

Quando ancora tutto appariva “quasi normale” avevamo lasciato Dries Mertens ed Aurelio De Laurentiis a pranzo sul lungomare a parlare di rinnovo. Poi, un’emergenza sanitaria senza precedenti, lo stop di tutte le attività e, di conseguenza, lo stop di tutti i discorsi. I due avevano parlato del prolungamento del contratto del belga, ma anche della questione multe (Dries aveva lanciato l’idea di devolvere la somma in beneficenza). Dopo quaranta giorni vige ancora lo status quo. Stando a quanto si legge oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, per questo Mertens avrebbe deciso di salutare a fine stagione. Due i motivi principali, oltre alla già citata questione “multe”. Il taglio degli stipendi e “In più il club ha deciso di mettere in cassa integrazione i dipendenti e anche questo segnale non è piaciuto al belga. Questi quaranta, successivi, giorni di silenzio senza ulteriori contatti fanno intendere che alla fine di questa stagione Dries saluterà”.