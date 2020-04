SERIE C FEMMINILE – I. Del Pizzo (port. Pomigliano): “La Pasqua possa accedere la luce della speranza”

POMIGLIANO. Proseguono gli allenamenti casalinghi per le pantere e per questa settimana ai microfoni dell’ufficio stampa parla l’estremo difensore Ilaria Del Pizzo, tra le protagoniste della stagione granata: “Mi sto allenando a casa cercando di sfruttare quanto più possibile gli spazi che ho a disposizione, sempre rispettando i vari decreti. Quando mesi fa mi sono infortunata, ho acquistato alcuni attrezzi che devo dire la verità mi stanno tornando utili in questo periodo particolare lontano dai campi di calcio”.

Restare a casa non è facile ma adesso è più che mai necessario: “Purtroppo non siamo abituati nella nostra quotidianità a restare a casa forzatamente, abbiamo i nostri spazi le nostre abitudini ma ora è il momento di tenere duro per far si che tutti i sacrifici dell’ultimo mese non siano vani. Quindi #restiamoacasa”.

Gli auguri del portiere granata con un messaggio particolare: “È oramai quasi Pasqua, sono della penisola sorrentina e di solito viviamo questo periodo intensamente tra processioni varie e non poter vivere quell’atmosfera fa strano e so anche che il periodo non è dei migliori ma credo che proprio la Pasqua con il suo significato debba portare luce e speranza in ogni cuore, ed è quello che auguro a tutti i tifosi a tutto lo staff e a tutta la società del Pomigliano e al presidente Pipola e alla sua Famiglia”. Conclude così la Del Pizzo.

