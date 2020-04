Ritorno in campo: il tour de force si dovrebbe svolgere così

Si ripartirà. La data per ricominciare appare ormai chiaramente essere quella del 4 maggio, con ripresa degli allenamenti ed eventuali “ritiri”, per poi rimettere il pallone a centrocampo a fine maggio. Tuttosport, nella sua edizione odierna, prova ad ipotizzare le possibili date per il proseguimento della stagione. Tutto, ovviamente, partendo dal punto di vista che tutto proceda per il meglio a livello di sanità nazionale. Il 4 maggio dovrebbero iniziare, come detto e dopo le visite mediche, le sedute di allenamento delle squadre. Poi la ripartenza a porte chiuse, il 30 maggio o il 6 giugno: 12 giornate più 4 gare da recuperare, il campionato finirebbe il 2 agosto con tre gare a settimana.